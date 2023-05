Leclerc e la frase criptica sul rinnovo con la Ferrari: "Dovete chiedere a una persona"

ROMA - Nelle ultime ore si è parlato molto di un possibile approdo di Lewis Hamilton in Ferrari, poi smentito dal team di Maranello. In casa della Rossa, però, un altro tema che continua a tenere banco è quello legato al rinnovo di contratto di Charles Leclerc, il predestinato che è stato ingaggiato per tornare a vincere il titolo Mondiale. Entrambe le parti vorrebbero proseguire insieme, ma per il momento è ancora tutto in alto mare e, con ogni probabilità, si dovrà attendere almeno gli ultimi mesi di questa stagione per avere delle novità.