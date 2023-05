F1, addio alla Red Bull per Marshall: dal 2024 in McLaren

ROMA - Nuovo innesto in casa McLaren. Il team di Formula 1 ha infatti annunciato di aver ingaggiato per la prossima stagione Rob Marshall, che lascia la Red Bull per ricoprire il ruolo di direttore tecnico sotto la guida di Andrea Stella: “McLaren Racing annuncia la nomina di Rob Marshall a direttore tecnico, ingegneria e design del team F1. Rob entrerà a far parte del team dal 1° gennaio 2024. Nel suo ruolo affiancherà Peter Prodromou e David Sanchez, e riporterà direttamente al team principal Andrea Stella. Rob sarà affiancato da Neil Houldey nel ruolo di vicedirettore tecnico, ingegneria e design per completare la struttura tecnica senior”.