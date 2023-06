Ferrari, Sainz non dimentica l'Australia: "Mi ha condizionato molto"

ROMA - Prosegue la crisi Ferrari che, in questo momento, ancora non riesce a trovare la strada giusta per uscire dal tunnel. I due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz stanno facendo del loro meglio per provare a colmare quantomeno il gap con l'Aston Martin, ma risulta ancora complicato tenere il passo dei rivali in gara. Lo spagnolo è reduce dal secondo posto in qualifica in Spagna, che poi non è riuscito a concretizzare con il podio, portando a casa soltanto una quinta posizione.