F1, GP Spagna: a Barcellona dominio Verstappen. Ferrari male con Sainz 5° e Leclerc 11°

BARCELLONA - Max Verstappen domina il GP di Barcellona di F1, e completa un weekend semplicemente perfetto: dopo la pole position, infatti, il pilota olandese della Red Bull non lascia mai la prima posizione e si prende una vittoria apparentemente facile. Dietro di lui, le ottime Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, mentre ancora nulla da fare per le Ferrari: Carlos Sainz, dopo il secondo posto in qualifica, scivola in quinta posizione, mentre Charles Leclerc non riesce a rimontare fino alla zona punti, chiudendo 11° dopo essere partito dalla pit lane.