F1, Sainz e il difficile momento Ferrari: “Non siamo dove volevamo essere”

F1, Sainz: “Barcellona difficile in Canada andrà meglio”

“E’ stato un anno iniziato in modo complicato – ha proseguito lo spagnolo - La macchina che ha realizzato la Red Bull è dominante e la Mercedes sembra aver trovato la giusta direzione. La situazione al momento è questa, e ci concentriamo per ottenere il massimo. Non serve un genio per capire che la Red Bull è molto difficile da raggiungere in questa stagione, il che non significa che la Ferrari non possa farlo. Ci proveremo, così come proveremo a vincere le gare. Credo che quello di Barcellona sia il circuito peggiore per noi, in Canada invece sarà il contrario”.