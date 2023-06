F1, in Alpine arrivano gli investitori RedBird e Ryan Reynolds

Rossi: "Collaborazione essenziale"

“Questa associazione è un passo importante per migliorare le nostre prestazioni a tutti i livelli. In primo luogo, Otro Capital, RedBird Capital Partners e Maximum Effort Investments, in qualità di attori internazionali con una solida esperienza nel settore sportivo, porteranno la loro riconosciuta esperienza per potenziare la nostra strategia di marketing e media, essenziale per supportare le nostre prestazioni sportive a lungo termine". Così il CEO dell'Alpine, Laurent Rossi, ha commentato l'accordo.

De Meo: "Obiettivo lottare per il titolo"

Il CEO del Gruppo Renault, Luca De Meo, si è detto soddisfatto della partnerhip: “La Formula 1 e Alpine sono asset strategici per il Gruppo Renault. Negli ultimi due anni, abbiamo riacceso Alpine, capitalizzando la sua iconica coupé sportiva A110, potenziandola entrando in Formula 1, dove mira a diventare un contendente al campionato. Questa partnership accelererà lo sviluppo di Alpine F1 diversificando i fattori di guadagno e aumentando il valore del marchio”.