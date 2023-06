Dopo il Milan il fondo RedBird pronto ad entrare anche in Formula 1 con l’Alpine

RedBird, pronto l’ingresso in Formula 1

L’agenzia non rivela il perimetro finanziario dell’operazione, anche se è lecito ipotizzare che l’investimento di RedBird in questa potenziale operazione superi il miliardo di euro. Almeno considerando che il Ceo del Circus, Stefano Domenicali, aveva dichiarato nei giorni scorsi come l’Alpine abbia rifiutato proposte di investimento di poco inferiori a quella cifra. Entrando nel mondo dei motori, il fondo americano RedBird allergherebbe ancora di più il suo impero sportivo.