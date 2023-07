Horner e la seconda forza in F1: "I valori continuano a rimescolarsi"

ROMA - Il Mondiale di Formula 1 si ferma per un weekend dopo il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, vinto dal due volte campione iridato Max Verstappen sul tracciato di Silverstone. Una Red Bull, dunque, che continua ad essere dominante, mentre alle sue spalle impazza una lotta incredibile per aggiudicarsi il 'titolo' di seconda forza del campionato. Nella sfida tra Aston Martin, Ferrari e Mercedes, si è inserita prepotentemente anche la McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri che, se confermassero i progressi del fine settimana inglese, potrebbe davvero scalare posizioni in classifica, ma chissà che non possano esserci altre novità nelle prossime gare.