Sainz giura amore alla Ferrari: "Farò di tutto per restare nel team"

ROMA - Carlos Sainz nel corso delle sue stagioni in Ferrari ha sempre dimostrato un certo attaccamento alla squadra , fornendo delle buone prestazioni in pista, ma a causa dei problemi della vettura è riuscito a conquistare una sola vittoria in Formula 1 . Adesso lo spagnolo sta per arrivare ad un anno dalla scadenza del suo contratto e, per questo motivo, ha bisogno di portare a casa dei risultati più convincenti per meritarsi il rinnovo. Da parte di Sainz le idee sembrano essere abbastanza chiare, ma ci sono ancora molti mesi prima della decisione definitiva.

Sainz: "Non c'è posto migliore"

"Futuro? Voglio restare in Ferrari, questa è la mia priorità. Non c'è un posto migliore in Formula 1 e spero di poter tornare a vincere con la Ferrari, magari lottando anche per il titolo. Abbiamo degli obiettivi comuni, quindi non vedo perché dovremmo separarci. Farò tutto il possibile per continuare in questa squadra, ma vorrei che il mio futuro venisse deciso prima dell'inizio della prossima stagione". Queste le dichiarazioni del pilota della Ferrari, Carlos Sainz, rilasciate durante un'intervista a 'Mundo Deportivo'.