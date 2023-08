F1, Alonso ripensa alla Ferrari: "Mi è dispiaciuto non vincere il titolo"

ROMA - In Formula 1 in questo momento ci sono tre pluricampioni del mondo come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Per questioni anagrafiche è molto difficile che lo spagnolo possa tornare sul tetto del mondo, a meno che l'Aston Martin non faccia un clamoroso passo in avanti nella prossima stagione, in modo tale da scavalcare la dominante Red Bull. Ad ogni modo il pilota asturiano nel corso della sua carriera avrebbe meritato almeno un altro trionfo iridato, soprattutto ai tempi della Ferrari.