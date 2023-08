Greenpeace si scaglia contro F1: “I loro progetti sono solo cosmetici”

Greenpeace: "F1 superficiale"

L'attivista di Greenpeace, Benjamin Stephan, nel corso di un'intervista rilasciata all'agenzia DPA, si è scagliato duramente contro la Formula 1: "Dovrebbero dare un contributo per proteggere il clima, ma lo fanno soltanto in maniera superficiale. Devono ripensare l'impronta di carbonio dell'intero circus e diventare più regionali, anziché pensare di organizzare addirittura 24 Gran Premio nel 2024. Se la Formula 1 non accetta il fatto di dover cambiare la propria identità, i loro progetti per me sono solamente dei cosmetici".