F1, Ricciardo: "L'addio alla McLaren ha peggiorato la mia reputazione"

ROMA - L'australiano Daniel Ricci ardo è tornato in Formula 1 dopo un lungo periodo di stop, che è nato dall'addio alla McLaren , che ha deciso di far posto al giovane Oscar Piastri. L'ex pilota della Red Bull ha avuto modo di correre qualche gara con l' AlphaTauri , salvo poi infortunarsi ad una mano ed essere costretto ad uno stop forzato. Il ritorno in pista è vicino e potrebbe avvenire nella gara immediatamente successiva al Qatar, Gran Premio in cui dovrebbe ancora avere spazio Liam Lawson.

Ricciardo: "Non mi importava più"

Il pilota dell'AlphaTauri, Daniel Ricciardo, nel corso di un'intervista concessa al New York Times, è tornato a parlare del suo controverso addio alla McLaren: “All’epoca il licenziamento è stato un po’ una dura realtà, non è mai il modo in cui si vuole concludere qualcosa. Ma sentivo di aver bisogno di uscire, di allontanarmi per un po’, di ritrovare me stesso, di ritrovare il mio amore per questo sport. Alla fine della stagione, quando sono tornato a casa per Natale, ho pensato che la situazione non aiutasse la mia reputazione, ma a quel punto non mi importava più“.