F1, Alonso amareggiato: “Non riusciremo a lottare per nessun obiettivo"

ROMA - Questa stagione di Formula 1 ha avuto un andamento molto altalenante per tutti i team, fatta eccezione per la Red Bull campione del mondo. Ad inizio anno, infatti, l' Aston Martin aveva lanciato dei grandi segnali al campionato con un Fernando Alonso in splendida forma , che sperava addirittura di sognare in grande fino alla fine della stagione. Nella seconda parte del campionato, però, lo spagnolo ha dovuto fare i conti con la realtà dei fatti ed ha subito un notevole ridimensionamento che non gli è affatto piaciuto.

Alonso: "Perderemo posizioni"

Il pilota dell'Aston Martin, Fernando Alonso, nel corso di una recente intervista concessa ai media esteri, si è mostrato molto rassegnato in vista del finale di stagione: “Credo che nelle ultime tre gare dell'anno non riusciremo a lottare per nessun obiettivo. Nella classifica costruttori siamo bloccati in quinta posizione e non possiamo migliorare, mentre in quella piloti probabilmente perderemo altre posizioni. Siamo davanti a Russell, Norris e Leclerc, ma credo che entro la fine del campionato mi supereranno".