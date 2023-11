Ferrari, Vasseur determinato: "Garantiamo il massimo impegno di tutti"

ROMA - La stagione 2023 di Formula 1 per la Ferrari è stata molto complicata, soprattutto per quanto riguarda la prima parte dell'anno. Nella seconda, invece, la Rossa di Maranello è riuscita a rialzare la testa con una serie di prestazioni incoraggianti, comprese quelle ottenute nelle ultime due gare negli Stati Uniti e in Messico. Adesso questo trittico si chiude con il Gran Premio del Brasile 2023 e la speranza del team principal Frederic Vasseur è quella di proseguire la serie positiva, rosicchiando altri punti alla Mercedes .

Vasseur: "Miglior bottino di punti"

"Le due gare più recenti, a Austin e Città del Messico, ci hanno visto brillare in qualifica, con due pole position consecutive di Charles e la prima fila tutta Ferrari di domenica scorsa, mentre in gara ci siamo dimostrati ancora vulnerabili agli attacchi dei nostri rivali. Abbiamo comunque portato a casa due podi e siamo stati la squadra che ha raccolto il miglior bottino di punti tra quelle che lottano per il secondo posto. Ciò che di sicuro siamo pronti a garantire anche in Brasile è il massimo impegno da parte di tutti noi". Queste le dichiarazioni del team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, che ha parlato al sito della Rossa in vista del Gran Premio del Brasile.