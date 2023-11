F1 Gp Brasile, terrore in tribuna: la tempesta fa crollare una copertura

SAN PAOLO - Nel weekend di Formula1 in Brasile ci si aspettava la pioggia ma nessuno immaginava di assistere alla tempesta che ha caratterizzato le qualifiche del sabato, interrotte anzitempo proprio a causa delle condizioni meteo. Inizilamente la pioggia sembrava non compromettere il normale svoglimento del programma, ma sul finire del Q3 un vero e proprio temporale si è abbattuo sul circuito di Interlagos causando danni anche fuori dalla pista e mettendo in pericolo alcuni spettatori.