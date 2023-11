F1, AlphaTauri si prepara per Las Vegas e schiera... Gundam!

ROMA - In vista del prossimo Gran Premio di Las Vegas 2023 di Formula 1 , l' AlphaTauri ha deciso di stupire i tifosi annunciando una collaborazione speciale con Bandai Namco Entertainment America Inc. per un evento straordinario che vedrà Gundam schierarsi sulla griglia di partenzaa. Nel corso della settimana americana i due piloti del team, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo , avranno sui poggiatesta delle loro vetture le inedite decalcomanie del famoso robot dell'anime giapponese.

Wrabetz: "Collaborazione indimenticabile"

Il Director of Marketing and Communication dell'AlphaTauri, Fabian Wrabetz, ha commentato questa particolare partnership: “Gundam è un franchise amato a livello mondiale, con un seguito di appassionati sparsi in ogni angolo del pianeta. Abbiamo colto con entusiasmo lo spirito di Gundam e siamo orgogliosi di averlo come partner per il Gran Premio di Las Vegas 2023. Questa collaborazione si preannuncia indimenticabile, con una serie di iniziative sia in pista che fuori che promettono di elevare l’esperienza dei fan a un livello nuovo e stimolante”.