AlphaTauri, clamoroso dalla Svizzera: il team potrebbe chiamarsi Adidas

ROMA - In questa stagione di Formula 1 una delle delusioni più grandi è sempra ombra di dubbio l'AlphaTauri, che non sta raccogliendo i frutti sperati. Il team che nel 2020 prese il posto della Toro Rosso a livello di denominazione ha avuto un rendimento altalenante, che è anche costato il posto a Nick De Vries, sostituito da Daniel Ricciardo. L'australiano attualmente è infortunato e per questo motivo è stato temporaneamente rimpiazzato da un ottimo Liam Lawson, che ha Singapore ha raccolto i suoi primi punti. Ora per l'AlphaTauri, però, potrebbe esserci un nuovo cambiamento.