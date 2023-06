Formula 1, Alpha Tauri cambia ancora: dal 2024 nuovo nome ancora top secret

ROMA – Dal prossimo anno il team Alpha Tauri cambierà nome. E forse non solo. La ristrutturazione della scuderia “satellite” della Red Bull prosegue nel suo percorso di rinnovamento. Dopo l’ingagg

io, ormai già ampiamente annunciato, dell’ormai ex Ferrari Laurent Mekies, la nuova formazione avrà al suo interno anche Peter Bayer, segretario uscente della Federazione Internazionale (FIA). Ma non saranno solo queste le novità del “nuovo” team, il cui nome resta per ora top secret.

Marko: “Alpha Tauri sempre più vicina alla Red Bull” A rivelare i nuovi piani dell’Alpha Tauri è il consulente della Red Bull, Helmut Marko: “La decisione ormai è stata presa – dice Marko - il team rimarrà di proprietà di Red Bull e continuerà ad essere gestita come team junior. La collaborazione con Red Bull Racing sarà più stretta, anche in termini di budget cap e sinergie. Ci saranno nuovi sponsor e anche un nuovo nome. L'orientamento è chiaro: basarsi su Red Bull Racing, per quanto consentito dai regolamenti. Le costruzioni fai-da-te non sono la strada giusta”.

