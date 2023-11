F1, Sainz porta a casa la Netflix Cup. Poi il trofeo finisce in frantumi

LAS VEGAS - La Formula 1 è pronta a sbarcare a Las Vegas per il Gran Premio che andrà in scena questo fine settimana, ma nel frattempo i piloti sono già arrivati nella città del Nevada per prendere confidenza con l'ambiente. Carlos Sainz, in particolare, ha avuto modo di prendere parte e di vincere la Netflix Cup in coppia con il golfista Justin Thomas, battendo in finale il francese Pierre Gasly e il suo compagno di squadra Tony Finau. Una piccola soddisfazione, nella speranza di averne ancora più grandi domenica.