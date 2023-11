F1, Vasseur ammette: "Ferrari non sempre facile da guidare"

ABU DHABI - La Ferrari ha portato a casa un bel secondo posto con Charles Leclerc nel Gran Premio di Abu Dhabi 2023 , che è stato vinto nuovamente dall'imprendibile Max Verstappen . La nota dolente arriva da Carlos Sainz, che non è riuscito ad andare oltre un diciottesimo posto a causa di diversi problemi avuti per tutto il fine settimana. Il team principal della Rossa, Frederic Vasseur, ha provato a spiegare la situazione relativa allo spagnolo, che nella prossima stagione dovrà ripartire con ancora maggiore carica rispetto a quella mostrata quest'anno.

Vasseur: "Si era creta sfiducia"

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, una volta concluso l'ultimo appuntamento della stagione con il Gran Premio di Abu Dhabi 2023, ha commentato la stagione che ha avuto la Rossa facendo riferimento anche ai recenti problemi riscontrati da Carlos Sainz: "Dobbiamo pensare che la nostra macchina non è sempre stata semplice da guidare. Questo crea una mancanza di fiducia e autostima in alcune occasioni, come successo a Sainz nelle ultime gare. Peccato per lui perché con le gomme medie nelle prove aveva un buon passo".