Ferrari, Vasseur promette: "Il prossimo anno saremo ancora più motivati"

ROMA - Il 2023 della Ferrari è stato un anno pieno di alti e bassi, ma allo stesso tempo anche di costante crescita per una vettura che è arrivata a ridurre il gap con la Red Bull. L'unica vittoria che il team campione del mondo non è riuscito ad ottenere, infatti, se l'è assicurata proprio la Ferrari con il trionfo di Carlos Sainz a Singapore. In virtù di queste importanti indicazioni, il team principal della Rossa, Frederic Vasseur, si è detto molto fiducioso in vista della prossima stagione, nella quale l'obiettivo sarà fare un ulteriore step in avanti.