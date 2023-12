Horner sul rinnovo Leclerc-Ferrari: "Follia se non arrivasse"

ROMA - In casa Ferrari, dopo una stagione chiusa in crescendo pur senza aver conquistato il secondo posto nella classifica costruttori, è tempo di guardare al futuro. Gli ingegneri sono già al lavoro per preparare la macchina in vista della prossima stagione, mentre i dirigenti stanno trattando per rinnovare i contratti dei due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Al momento non ci sono novità a tal proposito, ma probabilmente nelle prossime settimane arriverà il nero su bianco, soprattutto dopo le parole del presidente John Elkann.