Ferrari, Mekies torna a parlare: "Avrei voluto aiutare subito l'AlphaTauri"

ROMA - La stagione 2023 della Ferrari nel Mondiale di Formula 1 è stata un'altalena di emozioni, ricca di alti e bassi. Nella prima parte dell'anno non è stato affatto semplice gestire la situazione dalle parti di Maranello, visto che i risultati faticavano ad arrivare. In quel periodo, inoltre, è scoppiato anche il caso relativo a Laurent Mekies, già separato in casa e promesso sposo dell'AlphaTauri. Inizialmente la Rossa aveva deciso di trattenerlo in squadra, ma poi lo ha liberato in estate.