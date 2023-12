Ferrari, Leclerc tira le somme: "Sono soddisfatto di me stesso"

ROMA - La Ferrari è reduce da una stagione di Formula 1 caratterizzata da diversi alti e bassi, ma può dirsi comunque abbastanza soddisfatta per l'andamento delle ultime gare dell'anno. La Rossa, infatti, è stata protagonista di un importante cambio di passo che le ha consentito di avvicinarsi notevolmente alla Red Bull , soprattutto per quanto riguarda le qualifiche. In gara, invece, il gap è ancora ampio e c'è molto da lavorare, come confermato dall'uomo di punta della squadra di Maranello, Charles Leclerc .

Leclerc: "Stagione non eccezionale"

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, nel corso di un'intervista rilasciata ai tedeschi di Auto, Motor und Sport, ha voluto tracciare il bilancio di una stagione che non è stata affatto semplice per lui e la Rossa: "Non è stata una stagione eccezionale perché la nostra macchina non era buona come ci aspettavamo. D’altro canto, abbiamo imparato molto anche per il 2024. Purtroppo non si poteva cambiare molto sulla vettura, ma sono comunque ragionevolmente soddisfatto di me stesso".