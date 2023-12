F1, Verstappen inscalfibile: "Anche sotto pressione non commetto errori"

ROMA - In questo momento Max Verstappen sembra rappresentare il prototipo del pilota perfetto . L'olandese è riuscito a costruire un connubio vincente con la sua Red Bull , tanto da conquistare ben diciannove successi nelle ventidue gare della stagione appena conclusa. Un bottino davvero impressionante, che non ha fatto altro che aumentare ulteriormente la fiducia e la consapevolezza di Verstappen, il quale ritiene di essere in grado di reggere la pressione e di poter vincere anche nelle condizioni più scomode.

Verstappen: "Niente tensione nei team radio"

Il tre volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, nel corso di un'intervista concessa ad Autosport, ha parlato di alcuni suoi particolari team radio che, secondo lui, non sarebbero manifestazione di tensione: “Non c'è tensione nei team radio. Ad Austin non ero contento di quello che stava succedendo e avevo bisogno di concentrarmi al massimo sulla frenata per essere costante, ma è bene che gli altri piloti la pensino così. Anche se sono sotto pressione non commetto comunque errori”.