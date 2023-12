Verstappen alla Ferrari? La risposta di Vasseur è chiara

Dal rinnovo contratto di Leclerc ad ipotetici futuri con Verstappen e Hamilton sulla Rossa. Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha parlato a 360 gradi degli obiettivi della scuderia di Maranello per la prossima stagione durante l'intervista concessa al Corriere dello Sport. Si parte dal rinnovo del contratto dei due piloti attuamente alla guida della Ferrari, un rinnovo che poteva arrivare prima di fine anno... "Il programma è in ritardo perché il finale di stagione è stato molto impegnativo: oggi l’obiettivo è chiudere prima dell’inizio del campionato (2 marzo in Bahrain, ndr). Ma l’accordo attuale vige per altri tredici mesi e quest’anno Mercedes ha confermato i suoi dopo agosto. Non è una preoccupazione".