F1, Wolff confessa: "Nel 2022 ho commesso un grande errore"

ROMA - Nel corso degli ultimi tre anni in Formula 1 ha dominato la Red Bull, sin dalla vittoria di Max Verstappen nel 2021, quando strappò il titolo a Lewis Hamilton nell'ultimo Gran Premio di Abu Dhabi. Da quel momento in poi l'olandese è stato in grado di realizzare una striscia incredibile di successi, portando a casa altri due Mondiali. Alla base di questo trionfo del team austriaco ci sono i meriti dell'intera squadra, ma anche dei demeriti di tutte le altre avversarie nella corsa al titolo.