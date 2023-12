F1, Wolff al veleno contro la FIA: "Ha oltrepassato la linea rossa"

ROMA - Toto Wolff , dopo la tempesta, sembra essere uscito quasi fortificato dalle accuse di conflitto di interessi che la scorsa settimana la FIA aveva mosso nei suoi confronti, salvo poi fare clamorosamente marcia indietro. Il team principal della Mercedes , dunque, può tornare a focalizzarsi sulle questioni di pista e soprattutto sullo sviluppo della monoposto che guideranno Lewis Hamilton e George Russell nel 2024. Nonostante questo, però, Wolff andrà sicuramente in fondo alla questione per affrontare la FIA a viso aperto.

Wolff: "In mezzo a un fuoco incrociato"

“Io e mia moglie abbiamo la benzina nelle vene. Ma siamo abbastanza professionali da separare chiaramente le aree lavorative e casalinghe. Inoltre non vedo dove il nostro lavoro si sovrapponga in maniera così rilevante. Sono davvero stato messo in mezzo ad un fuoco incrociato, hanno oltrepassato la linea rosso coinvolgendo anche la mia famiglia". Queste le dichiarazioni del team principal della Mercedes, Toto Wolff, che in un'intervista a SportBild ha parlato delle accuse ricevute da parte della FIA.