Verstappen troppo 'piccolo' per la Mercedes: il curioso caso in Portogallo

ROMA - Anche per il tre volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen ci sono dei limiti e delle regole da rispettare. Il pilota della Red Bull, infatti, nel corso delle sue vacanze natalizie, ha fatto tappa in Portogallo, dove ha provato a noleggiare una Mercedes AMG GT, ma si è trovato davanti ad un no da parte del personale di noleggio auto Sixt, che gli ha impedito di noleggiare la vettura a causa di un limite di età. Per guidare la AMG GT, infatti, c'è bisogno di avere almeno trenta anni, altrimenti si va incontro ad una violazione della polizza assicurativa.