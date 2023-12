F1, Alonso avvisa l'Aston Martin: "Adesso viene il momento difficile"

ROMA - Tra le scuderie che in questa stagione di Formula 1 si sono contese lo scettro di seconda forza nel Mondiale costruttori c'è stata anche l'Aston Martin. La squadra di Fernando Alonso e Lance Stroll è partita con il piede giusto nelle prime gare dell'anno, grazie ai vari podi conquistati dallo spagnolo, ma con il passare della stagione ha dovuto cedere il passo ai rivali. Nella parte conclusiva del campionato Alonso è tornato ad alzare la voce, ma il gap rispetto alla Ferrari e alla Mercedes è ancora evidente.

Alonso: "Grande punto interrogativo"

“Adesso per l'Aston Martin viene il periodo difficile. Secondo me i prossimi due o tre anni saranno forse il più grande punto interrogativo che dobbiamo affrontare, e credo che nessuno abbia la risposta. Dopo gli esperimenti di quest'anno abbiamo capito meglio dove poter migliorare le prestazioni della macchina“. Queste le dichiarazioni del pilota dell'Aston Martin, Fernando Alonso, rilasciate durante un'intervista concessa Speedweek.com, in merito allo sviluppo della nuova vettura da parte della sua scuderia.