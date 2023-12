Schumacher torna in video 10 anni dopo l'incidente: non è tutto come sembra

Schumacher, il nuovo documentario e i retroscena

In occasione dei dieci anni dall'incidente è stato realizzato un nuovo documentario, "Being Michael Schumacher" ha svelato nuovi dettagli sulle sue condizioni e lo ha mostrato nuovamente in video dopo 10 anni dall'ultima volta. Secondo quanto riportato da Bild, al campione è stato fatto sentire il traffico radiofonico originale dei box, ma è stato anche portato in giro con una supercar, una Mercedes Amg, per stimolare il cervello con suoni familiari. Quasi nessuna informazione è trapelata e i pochi che lo hanno potuto vedere, come l'amico Jean Todt, hanno rispettato il riserbo voluto dalla famiglia.

Schumacher torna in video: la verità

Proprio per questo motivo tantissimi appasionati sono rimasti sbalorditi quando nell'inizio di una delle puntate del documentario si vede proprio Michael Schumacher avvicinarsi a un microfono in primo piano e dire "Ci siamo". In tanti hanno voluto risposte su questo filmato inedito, e il mistero è stato svelato da Andreas Troll, responsabile del documentario: "Abbiamo dipinto un quadro generale di Michael Schumacher come persona e atleta. Ecco perché abbiamo utilizzato filmati dei molti anni in cui lo abbiamo intervistato e accompagnato. I due video inediti sono in realtà del 2012, quindi non sono attuali. All'epoca avevo già realizzato un documentario su Schumacher, per il quale siamo andati a trovarlo anche in Svizzera".