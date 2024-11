F1, Gp Qatar gara Sprint diretta: segui la Ferrari oggi LIVE

LUSAIL (QATAR) - Cresce l'attesa per il Gran Premio del Qatar , penultima prova del mondiale di Formula 1 . Oggi, sabato 30 novembre, si disputano la Sprint Race (ore 15) e le Qualifiche (ore 19). Lando Norris (McLaren) partirà davanti a tutti nella mini-gara affancato, in prima fila, da George Russell (Mercedes). Terza posizione per l'altra McLaren di Oscar Piastri che precede la Ferrari di Carlos Sainz , quarto. In quinta posizione l'altro ferrarista, Charles Leclerc , davanti al campione del mondo Max Verstappen . Con il titolo Piloti vinto ancora dall'olandese, è invece bagarre per il mondiale Costruttori : la McLaren ha 24 punti di vantaggio sulla Ferrari e 55 sulla Red Bull . Segui la gara Sprint in diretta .

14:15

Gp Qatar, le caratteristiche del circuito di Lusail

La pista, inaugurata nel 2004, è lunga 5,38 km con 16 curve (10 a destra, 6 a sinistra). Si corre grazie a un'impianto di illuminazione ad hoc che consente di correre in notturna. L'erba sintetica a bordo pista limita l'afflusso della sabbia proveniente dal deserto.

14:10

Gp Qatar, i tempi delle qualifiche Sprint

1) Lando Norris 1:21.012

2) George Russell 1:21.075

3) Oscar Piastri 1:21.171

4) Carlos Sainz 1:21.281

5) Charles Leclerc 1:21.308

6) Max Verstappen 1:21.315

7) Lewis Hamilton 1:21.474

8) Pierre Gasly 1:21.978

14:00

F1, gara Sprint al Gp di Qatar: dove vederla in tv e in streaming

La Gara Sprint del Gp del Qatar verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). L'evento verrà trasmesso anche in diretta streaming con le app Sky Go e NOW. In chiaro sarà possibile vedere su TV8 la Sprint che sarà in diretta dalle ore 15, mentre le Qualifiche in differita dalle 21:35, streaming con tv8.it.

Circuito del Lusail, Qatar