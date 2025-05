Formula 1, qualifiche Gp Miami: orario e come vedere in tv le Ferrari

Gp di Miami: orario delle qualifiche

Alle ore 18 italianeinzierà la 'Sprint Race', poi a partire dalle ore 22 scatteranno invece le qualifiche in vista del Gp di Miami in programma domani (3 marzo, ore 22 italiane), con le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che cercheranno di coinquistare una buona posizione nella griglia di partenza e di migliorare le prestazioni di un inizio di stagione fin qui avaro di soddisfazioni.

Qualifiche F1: dove vedere le Ferrari in tv e in streaming

Le qualifiche del Gran Premio di Miami potranno essere seguite in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K ma anche in diretta streaming su SkyGo e su NOW. La sessione che mette in palio la pole sarà disponibile anche in chiaro, in differita, su TV8 alle ore 23:30 italiane. Saranno inoltre disponibili aggiornamenti in tempo reale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.