F1, Sprint Race Miami: data, orario e dove vedere in tv le Ferrari

Il Gran Premio di Miami, sesto appuntamento con il Mondiale di Formula 1, entra nel vivo. Oggi andrà in scena la Sprint Race : per il circuito delle quattro ruote si tratta del secondo appuntamento stagionale con le mini gare. Il primo andò in scena in Cina e vide il successo della Ferrari di Lewis Hamilton.

Gp di Miami, la griglia di partenza della Sprint Race

A partire in pole position nella gara Sprint sarà il giovane Antonelli. Il pilota della Mecedes ha preceduto Oscar Piastri, Norris e Verstappen. Terza fila per la seconda Mercedes di Russel, che precede la Ferrari di Leclerc. In quarta fila Lewis Hamilton, davanti alla Willims di Albon.

Gp di Miami, orario della Sprint Race

La gara Sprint del Gran Premio di Formula 1 di Miami, sesto appuntamento del Mondiale piloti, andrà in scena alle 18:00 (ora italiana).

Gp di Miami, dove seguire in tv e in streaming la Sprint Race

La gara sprint sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, sui canali 201 e 207, ma anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Inoltre sarà possibile seguire la gara anche in streaming su SkyGo e su NOW. Dirette testuali saranno inoltre disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.