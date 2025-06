F1 diretta Ferrari Gp Spagna: segui Hamilton e Leclerc a Barcellona live

Nono appuntamento per il mondiale di Formula 1 che fa tappa in Catalogna, sul circuito di Montmelò è tutto pronto per il Gp di Spagna , che inaugura le nuove regole, ma promette lo stesso esito. Già, perché chi sperava in un rimescolamento delle carte è rimasto deluso, almendo stando alla due giorni di prove, tra libere e qualifiche, che hanno ribadito il dominio delle McLaren di Piastri e Norris ed il ruolo da terzo incomodo di Verstappen su Red Bull . Ancora non competitive le Ferrari , che pure hanno denotato qualche segno di miglioramento tra il venerdì e il sabato, con Hamilton che è passato dall'"inguidabile" delle libere, al quinto posto in griglia. Settimo Leclerc . Segui la diretta della gara e tutti gli aggiornamenti...

15:04

Gp Spagna, semaforo verde a Montmelò!

Scatta bene Piastri, alle sue spalle Verstappen beffa Norris! Grande partenza di Leclerc, pessima di Russell, Hamilton quarto, seguito dal monegasco!

15:02

Gp Spagna, giro di formazione

Tutto pronto per il via al Gp di Spagna! Novità dell'ultimora: la Red Bull di Tsunoda parte in fondo allo schieramento, Aston Martin con il solo Alonso per il forfait di Stroll.

14:59

Gp Spagna, vicini al via

Sempre più vicino il via al Gp di Spagna. Saranno 66 i giri da percorrere sull'asfalto di Montmelò. Si riparte con Piastri leader della classifica piloti e la McLaren dominatrice di quella costruttori, nella quale ormai si lotta solamente per il secondo posto.

14:44

A Montmelò solo in tre hanno vinto senza partire dalla prima fila

Un dato curioso legato al Gp di Spagna da quando si corre a Montmelò riguarda il fatto che solamente tre piloti hanno vinto sul circuito catalano senza essere partiti dalla prima fila: Michael Schumacher nel '96, Fernando Alonso nel 2013 e Max Verstappen nel 2016.

14:32

Ferrari indietro sul time-attack, ma in gara può cambiare tutto

Al momento nessun vantaggio per la Ferrari con le nuove regole. Le Rosse di Maranello si sono confermate non competitive sul time-attack, come testimoniato dal quinto posto di Hamilton ed il settimo di Leclerc, ma in gara potrebbe cambiare tutto...

14:21

McLaren imprendibili sul giro secco, solo Verstappen...

Nonostante le nuove direttive, le McLaren di Piastri e Norris si sono confermate imprendibili sul giro secco. A tenere aperta la gara c'è però il solito Verstappen, che nel finale delle qualifiche ha piazzato la zampata del campione, lanciando un segnale in vista del Gp.

14:14

Montmelò, incognita temperature

Volendo trovare un elemento di incertezza, la gara potrebbe essere condizionata dalle note temperature sull'asfalto di Montmelò, che influirebbero sul degrado delle mescole e dunque sulla strategia da adottare.

14:08

Gp Spagna, come seguirlo in tv e streaming

Dopo il Gp del Principato di Monaco, la F1 si sposta in Spagna per la gara di Montmelò. Ecco come seguire la corsa in tv e streaming.

14:00

Gp Spagna, tutto pronto a Montmelò

Và in scena il nono appuntamento del mondiale di Formula 1 con il Gp di Spagna. Sul circuito di Montmelò saranno ancora le McLaren del leader della classifica piloti Piastri e di Lando Norris a scattare dalla prima fila, alle loro spalle la coppia Verstappen-Russell. Hamilton quinto, Leclerc settimo, gara di rincorsa per le Ferrari.

Montmelò, Spagna