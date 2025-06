Antonelli, che sfortuna con la Mercedes: costretto al ritiro anche al Gp di Spagna

BARCELLONA (Spagna) - Giornata negativa per il pilota italiano Kimi Antonelli, protagonista sfortunato a soli 10 giri dalla fine del Gran Premio di Spagna, vinto poi dalla McLaren di Piastri. La sua monoposto Mercedes è stato costretto a fermarsi sulla ghiaia all'uscita di curva 10 per un problema alla power unit. La Mercedes a quel punto si è spenta, rimanendo fuori pista e non è più ripartita. Per il giovane pilota bolognese è il secondo ritiro in tre gare, ko anche nella sua prima corsa di casa in Emilia Romagna.