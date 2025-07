Qualifiche F1 diretta Gp Spa: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc

Si torna in pista sullo storico circuito belga di Spa-Francorchamps per le qualifiche del Gran Premio del Belgio. Dopo una Sprint deludente per la Ferrari , Hamilton e Leclerc vanno a caccia di riscatto. Occhi puntati anche su Max Verstappen, che è riuscito a fermare il dominio McLaren nella Sprint. Primo semaforo verde alle ore 16: segui le qualifiche in diretta su il Corriere dello Sport - Stadio.

16:43

Leclerc in Q3. Eliminato Sainz

Si chiude la Q2 con Leclerc quarto dietro a Verstappen, Norris e Piastri. Ottima quinta posizione per Tsunoda e Bortoleto, che accede in Q3 con la nona posizione. Eliminati Ocon, Bearman, Gasly, Hulkenberg e Sainz.

16:40

Ultima chance per i piloti

Un solo minuto rimasto nella Q2: è l'ultima chance per i piloti di chiudere nella top 10.

16:33

Piastri davanti a tutti, Leclerc quarto

Mancano ancora sette minuti alla fine della Q2, con le McLaren davanti a tutti (Piastri e Norris), seguite poi da Verstappen e Leclerc.

16:27

Inizia la Q2, resta solo Leclerc per la Ferrari

Hamilton scende deluso dalla sua SF-25. Intanto inizia la Q2.

16:25

Disastro Hamilton, nuovamente fuori in Q1

Dopo l'errore nella Q1 delle qualifiche Sprint, altra sessione disastrosa per Hamilton: l'inglese è rimasto a rischio eliminazione fino all'ultimo, trovando un giro utile sono allo scadere, poi annullato per aver superato i track limits.

16:22

+++ Clamoroso, Hamilton eliminato in Q1 +++

Cancellato l'ultimo tempo di Hamilton per aver superato i track limits. L'inglese chiude 16° e viene eliminato in Q1! Ne approfitta Bortoleto, che torna in quindicesima posizione e rientra in Q2.

16:21

Hamilton rischia ma si salva. Fuori Antonelli!

Finale della Q1 ad alta tensione, con Hamilton a forte rischio ma che riesce poi a chiudere un buon giro allo scadere, terminando in settima posizione. Fuori Antonelli in 17ª posizione: risultato disastroso per la Mercedes e il giovane pilota italiano. Eliminati anche Colapinto, Bortoleto, Alonso e Stroll.

16:15

McLaren in testa, mancano 4 minuti

Restano 4 minuti a disposizione dei piloti, con Norris e Piastri che si riprendono le prime due posizioni.

16:12

Leclerc in testa, Hamilton sesto

Leclerc è primo in 1:41.635. Dentro anche Hamilton in sesta posizione. Al momento rischiano Colapinto, Russell, Stroll, Antonelli e Bortoleto.

16:07

Tempi solo per la McLaren, entrano le Ferrari in pista

Solo Piastri e Norris hanno chiuso due tempi, con gli altri piloti ancora ai box o senza un giro a tempo. Entrano in pista a 12 minuti dalla fine Hamilton e Leclerc.

16:01

+++ Si parte: iniziano le qualifiche! +++

Inizia la Q1! Sono 18 i minuti a disposizione dei piloti per non finire tra gli ultimi cinque.

15:58

Stanno per iniziare le qualifiche

Fermento nei box: mancano pochi secondi al semaforo verde della Q1 per le qualifiche.

15:51

F1, nessuno ha ancora fatto la doppietta Sprint e Gara

Verstappen potrebbe diventare il primo pilota della stagione a fare la doppietta Sprint e Gara. Non ci sono riusciti nè Hamilton a Singapore, nè Norris a Miami.

15:43

Gran Premio Belgio, prevista forte pioggia per la gara di domani

Manca poco all'inizio delle qualifiche, ma i team stanno già iniziando a studiare la gara di domani. È, infatti, prevista una forte pioggia che potrebbe condizionare la gara, così come successo a Silverstone.

15:36

F1, la classifica costruttori dopo la Sprint

1. McLaren 473

2. Ferrari 227

3. Mercedes 210

4. Red Bull 180

15:30

F1, la formula delle qualifiche

Semaforo verde alle ore 16 per la Q1, con 18 minuti a disposizione dei piloti per non rientrare tra gli ultimi cinque. Poi la Q2 da 15 minuti per stabilire i primi dieci che si giocheranno la pole position nella Q3 da 12 minuti.

15:20

Leclerc e Hamilton delusi: le parole dopo la Sprint

Tanta frustazione per Leclerc, dopo una gara chiusa lontanissima dalla zona podio: "C’è ancora tanto lavoro da fare, perché abbiamo visto anche oggi nella Sprint che stavo spingendo al massimo e quelli davanti avevano tre/quattro decimi di vantaggio ad ogni giro. Facciamo ancora fatica, però impariamo. Imparare va bene, ma vorrei vincere“. Gli fa eco Hamilton: "Non avevo mai avuto un bloccaggio al posteriore. Diciamo che il bilanciamento dei freni era abbastanza difficile da trovare, perché avevo sempre sottosterzo a metà curva, poi nell’uscita e in frenata ci sono tutta una serie di caratteristiche che non vuoi avere. È molto difficile da trovare con la macchina di quest’anno, però stiamo cercando di lavorare in quella direzione“.

15:15

Ferrari, Vasseur non si nasconde: "Manca ritmo"

Il team principal della Rossa dopo una Sprint deludente: "Ci manca ritmo, siamo di almeno tre decimi rispetto a Verstappen. Siamo ancora in una fase di messa a punto con questa storia dei freni e delle sospensioni. Centesimo dopo centesimo, cercheremo però di recuperare terreno per tornare nel gruppo. Cambiamenti nelle regolazioni per le qualifiche? Sì, ma penso che il problema sarà mettere a punto la macchina per domani, perché è prevista una pioggia torrenziale. Il ritmo di gara è importante. Quindi non lo so, vedremo”.

15:08

Qualifiche F1, come seguirle in tv e streaming

Ecco tutte le informazioni sulle Qualifiche F1 a Spa per il Gran Premio del Belgio: orario, come seguirle in tv, streaming e in chiaro. LEGGI TUTTO

15:06

La classifica piloti dopo la Sprint di Spa

Così la classifica piloti dopo la Sprint Race di Spa:

1. Piastri 241

2. Norris 232

3. Verstappen 173

4. Russell 147

5. Leclerc 124

6. Hamilton 103

7. Antonelli 63

15:04

Capolavoro Verstappen: McLaren battute nella Sprint

L'osservato speciale delle qualifiche sarà Max Verstappen, autore di un capolavoro durante la Sprint Race. L'olandese è riuscito a tenere dietro le Mclaren di Piastri e Norris, portando a casa la vittoria. Si tratta della prima vittoria per il nuovo team principal Laurent Mekies, arrivato dopo il licenziamento di Horner.

15:02

Sprint, delusione Ferrari: Hamilton 15°, Leclerc lontano dal podio

Sprint deludente per la Rossa: Hamilton ha chiuso in 15ª posizione, dopo il grossolano errore in qualifica, mentre Leclerc è arrivato 4° ma lontanissimo dalla zona podio occupata da Norris, Piastri e Verstappen.

15:00

Qualifiche F1 sul circuito di Spa: la Ferrari cerca riscatto

Tra un'ora inizieranno le qualifiche sul circuito di Spa. La Ferrari andrà a caccia di riscatto, davanti Verstappen sfida di nuovo le McLaren di Piastri e Norris.

Circuito di Spa-Francorchamps - Belgio