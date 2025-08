F1, Gran Premio d'Ungheria: orario e dove vedere le Ferrari in tv e streaming

F1, Gp d'Ungheria, dove vederlo in tv e streaming

Il Gran Premio dell'Ungheria, quattordicesima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Tutti gli eventi saranno disponibili anche in diretta streaming su SkyGo e su NOW. La gara sarà visibile anche in chiaro, gratis e in diretta su Tv8 (differita dalle 21:30 anche sul sito Tv8.it).