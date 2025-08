F1 diretta qualifiche Gp d'Ungheria: segui le Ferrari di Leclerc e Hamilton LIVE

Dopo le libere, dominate dalle 'solite' McLaren di Lando Norris e del leader della classifica iridata Oscar Piastri, oggi (2 agosto alle ore 16) c'è in palio la pole del Gp d'Ungheria nelle Qualifiche sul circuito dell'Hungaroring. Tra le protagoniste in pista anche le Ferrari di Charles Leclerc (terzo nelle prove di ieri) e Lewis Hamilton , oltre che la Red Bull del campione del mondo in carica Max Verstappen . Segui la diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

15:46

F1, la classifica piloti

Questa la classifica piloti prima del Gran Premio d'Ungheria.

1. Oscar Piastri 266 punti

2. Lando Norris 250 punti

3. Max Verstappen 185 punti

4. George Russell 157 punti

5. Charles Leclerc 139 punti

6. Lewis Hamilton 109 punti

7. Kimi Antonelli 63 punti

15:40

F1, la classifica costruttori

Questa la classifica costruttori prima del Gran Premio d'Ungheria:

1. McLaren 516 punti

2. Ferrari 248 punti

3. Mercedes 220 punti

4. Red Bull 192 punti

5. Williams 70 punti

15:36

Leclerc spera: "Puntiamo al terzo posto, ma..."

Prosegue il dominio McLaren. Le due papaya sono prime con largo distacco, ma Leclerc spera comunque in una situazione favorevole: "Quest'anno hanno fatto uno step mostruoso, noi purtroppo lo stesso delle altre due squadre e infatti stiamo battagliando con Mercedes e Red Bull per il secondo posto in campionato. Qui potremo riuscire a fare al meglio il terzo posto, che per ora sembra essere la nostra posizione. Penso che domani sarà molto difficile battere le McLaren. Sembrano essere davanti, ma mai dire mai”.

15:30

Gp Ungheria, qualifiche al via alle ore 16

Si partirà con le qualifiche alle ore 16, con il primo semaforo verde per la Q1: saranno 18 i minuti a disposizione dei piloti per non chiudere tra gli ultimi cinque. Seguiranno poi la Q2, 15 minuti per stabilire la top ten, e la Q3 con gli ultimi 12 minuti in pista per giocarsi la Pole Position.

15:28

Ferrari, la carica di Elkann prima del Gran Premio

"È stato un anno non facile, ma quando siamo uniti e coesi diamo il meglio". Queste le parole del numero uno della Ferrari John Elkann, che ha poi parlato anche del team e del rinnovo di Vasseur. LEGGI TUTTO

15:26

Gp Ungheria, Verstappen in difficoltà

Leclerc ed Hamilton sembrano gli unici che proveranno a battere il duopolio di Norris e Piastri. In Ungheria sta facendo tanta difficoltà Max Verstappen, reduce dal quarto posto e dalla vittoria della Sprint a Spa, con piazzamenti fuori dalla top 10 nelle Prove Libere.

15:24

Gp Ungheria, Ferrari in pista dopo il rinnovo di Vasseur

La Ferrari tornerà in pista dopo l'annuncio ufficiale del rinnovo di Fred Vasseur come team-principal della Rossa. LEGGI QUI

15:22

McLaren ancora avanti, ma le Ferrari inseguono

Anche le terze prove libere svolte stamattina si sono chiuse con le due McLaren di Norris e Piastri davanti a tutti. Ad inseguire ci sono le Ferrari, in ordine, di Leclerc ed Hamilton.

15:20

F1, qualifiche Gp d'Ungheria: dove vederle in tv e in streaming

Le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1, che oggi assegneranno la pole in vista della gara di domani all'Hungaroring, saranno trasmesse in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Budapest - Ungheria