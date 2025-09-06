F1 diretta Qualifiche Gp di Monza: segui le Ferrari di Leclerc e Hamilton LIVE

Aggiorna

Ci siamo, è il giorno delle qualifiche per il Gran Premio d'Italia sull'iconico circuito di Monza. Dopo le prove libere che hanno visto le Ferrari vicine alle McLaren, è il momento della sessione che stabilirà la griglia di partenza per la gara di domani. Tutti gli occhi sono puntati su Leclerc ed Hamilton, supportati dai tantissimi tifosi della Rossa e che dovranno fare i conti con Norris e Piastri, ma attenzione anche a Verstappen. Si spengono i semafori alle ore 16: segui le qualifiche in diretta.

16:00 +++ Si parte! Iniziano le Qualifiche sul circuito di Monza +++ Si spengono i semafori della pitlane: iniziano le Qualifiche del Gran Premio d'Italia. Primi 18 minuti a disposizione dei piloti per non finire tra gli ultimi 5. Attesa per Leclerc e Hamilton, che avrà 5 posizioni di penalità da scontare. 15:55 Monza, tanta attesa anche per Antonelli Gran Premio in casa anche per il giovane Kimi Antonelli, chiamato a riscattarsi dopo alcune delusioni e problemi nelle ultime gare, tra cui l'incidente con Leclerc in Olanda. 15:50 Qualifiche Monza, dieci minuti al via Mancano solo dieci minuti allo spegnimento dei semafori per dare il via alla sessione di Qualifiche, che partirà con la Q1 da 18 minuti. Cresce l'attesa sugli spalti, completamente riempiti dai tifosi della Rossa. 15:35 Ferrari, tutte le statistiche e i numeri Numeri, dati e statistiche della Ferrari prima delle qualifiche a Monza.

15:30 McLaren, sarà lotta tra Piastri e Norris per il Mondiale Non solo la gara della Ferrari a Monza. L'attenzione dei tifosi sarà anche sulla sfida tra Oscar Piastri e Lando Norris per il Mondiale. Dopo il ritiro in Olanda, l'inglese è fermo a 275 punti in classifica, 34 punti dietro al compagno di squadra a quota 309. 15:25 Ferrari, omaggio per Niki Lauda a Monza: divise blu La Ferrari renderà omaggio a Niki Lauda, a 50 anni dalla vittoria del suo primo Mondiale. Sul circuito del Gp d'Italia, la monoposto avrà una livrea speciale, ispirata alla 312 T con le celebri strisce bianche longitudinali sulla carrozzeria e i nomi dei piloti in corsivo. Leclerc e Hamilton avranno tute, scarpe e caschi blu che richiamano stile e colori dell'epoca. 15:20 Hamilton, prima volta a Monza con la Ferrari Tantissima attesa anche per la prima volta di Lewis Hamilton a Monza con la Ferrari. Il pilota inglese si è già fatto notare fuori dalla pista, ora cercherà un buon piazzamento dopo le delusioni degli ultimi Gran Premi. Ricordiamo che dovrà scontare cinque posizioni di penalità dopo la squalifica inflitta in Olanda. Ferrari Hamilton, che entrata a Monza: sgomma in Ducati con il casco specchiato! 15:15 Qualifiche Monza, come vederla in tv e streaming Tutte le informazioni sulle qualifiche del Gran Premio di Monza: orario, come vederle in tv e streaming. LEGGI QUI 15:08 Monza, statistiche e dettagli del circuito Tutti i numeri e i dettagli dell'iconico Autodromo Nazionale Monza, uno dei circuiti più iconici della Formula 1.

15:06 Leclerc, la vittoria nella scorsa stagione a Monza contro le McLaren Nei ricordi dei tifosi c'è ancora la meravigliosa vittoria a Monza nella scorsa stagione, dove grazie ad una strategia perfetta e all'aiuto del compagno di squadra Sainz, Leclerc trionfò davanti alle McLaren di Piastri e Norris. La speranza è di poter ripetere quanto accaduto nel 2024. 15:04 Le McLaren dominano ma la Ferrari non molla Le ultime due sessioni di prove libere si sono chiuse con il primo posto di Norris e con la McLaren che ha confermato il suo dominio di questa stagione. La Ferrari però non vuole mollare: spinta dal suo pubblico e sul circuito di casa vuole dare il massimo. 15:02 Monza, Leclerc vicinissimo a Norris nelle FP3 L'ultima sessione di prove libere di questa mattina fa ben sperare i tifosi della Ferrari: Leclerc ha chiuso in seconda posizione a pochi centesimi di distacco da Norris in testa. LEGGI TUTTO 15:00 Monza, le Qualifiche al via alle ore 16 Manca solo un'ora all'inizio delle qualifiche sul circuito di Monza. I semafori si spegneranno alle ore 16 per la Q1 da 18 minuti con tutti i piloti in pista, poi la Q2 da 15 minuti riservata ai 15 più veloci e infine gli ultimi 12 minuti di Q3 per stabilire le prime dieci posizioni e la tanto desiderata pole position. Autodromo Nazionale Monza - Italia

