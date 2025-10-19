Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 19 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
F1, Gp di Austin: orario e come seguire la gara delle Ferrari in diretta tv e in streaming© EPA

F1, Gp di Austin: orario e come seguire la gara delle Ferrari in diretta tv e in streaming

Tutto sul diciannovesimo appuntamento del Mondiale: Verstappen parte in poe, Leclerc, con la Ferrari è terzo
1 min

Dopo le qualifiche e la gara Sprint dominate da Verstappen, le attenzioni del mondo delle quattro ruote si spostano sul Gran Premio di Austin, 19ª tappa del Mondiale di Formula Uno. L'olandese partirà in pole positione davanti a Norris e un grande Charles Leclerc, che ha chiuso le qualifiche in terza posizione.

Gp di Austin, data e orario di partenza

Il Gran Premio dgli Stati Uniti, in programma sul circuito di Austin si disputerà oggi domenica 19 ottobre. Il via scatterà alle ore 21 italiane.

Gp di Austin: dove seguirlo in tv e in streaming

Il Gran Premio di Austin, diciannovesimo appuntamento stagionale con il Mondiale Formula 1, sarà disponibile in diretta tv su Sky F1 e Sky Sport (per gli abbinati) ma anche in diretta streaming su Sky Go e su NOW. Una diretta testuale sarà sempre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

