F1, Gp di Austin: orario e come seguire la gara delle Ferrari in diretta tv e in streaming

Dopo le qualifiche e la gara Sprint dominate da Verstappen , le attenzioni del mondo delle quattro ruote si spostano sul Gran Premio di Austin , 19ª tappa del Mondiale di Formula Uno. L'olandese partirà in pole positione davanti a Norris e un grande Charles Leclerc, che ha chiuso le qualifiche in terza posizione.

Gp di Austin, data e orario di partenza

Il Gran Premio dgli Stati Uniti, in programma sul circuito di Austin si disputerà oggi domenica 19 ottobre. Il via scatterà alle ore 21 italiane.

Gp di Austin: dove seguirlo in tv e in streaming

Il Gran Premio di Austin, diciannovesimo appuntamento stagionale con il Mondiale Formula 1, sarà disponibile in diretta tv su Sky F1 e Sky Sport (per gli abbinati) ma anche in diretta streaming su Sky Go e su NOW. Una diretta testuale sarà sempre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.