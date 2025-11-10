Retroscena Ferrari, le parole di Hamilton che avrebbero provocato il duro sfogo di Elkann: "È un incubo..."

Lewis Hamilton non nasconde la delusione per la sua prima stagione in Ferrari, segnata da difficoltà e risultati ben lontani dalle aspettative. Dopo il ritiro nel Gran Premio di San Paolo , il sette volte campione del mondo ha parlato apertamente del momento complicato che sta attraversando: " È un incubo, e lo sto vivendo da un po’. Sognavo di correre per la Ferrari, ma trasformare questo sogno in risultati concreti è stato tutt’altro che semplice".

Lo sfogo di Elkann e le parole di Hamilton

"Si concentrino a guidare e a parlare meno. Abbiamo ancora qualche gara e non è impossibile arrivare al secondo posto", il giudizio del presidente Elkann. La gara di Interlagos è stata l’ennesima domenica da dimenticare per entrambe le Ferrari. Per Hamilton una pura sofferenza: contatti, penalità e danni alla vettura lo hanno costretto al ritiro, chiudendo anticipatamente un weekend già difficile. Nonostante il successo nella sprint race del Gran Premio di Cina a marzo, Hamilton non è ancora riuscito a salire sul podio con la Scuderia di Maranello. In classifica generale occupa attualmente il sesto posto, lontano dalle posizioni di vertice a cui era abituato ai tempi della Mercedes. "Sarebbe sbagliato dire che non ci sono aspetti positivi. Charles in qualifica ha mostrato che la macchina ha del potenziale. Stiamo attraversando un periodo complicato, ma credo che ogni difficoltà nasconda un’opportunità. Sono convinto che ci sia qualcosa di grande davanti a noi". Parole cariche di speranza per un futuro a tinte rosse decisamente migliore.