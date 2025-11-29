F1 diretta Qualifiche Qatar: segui le Ferrari di Leclerc e Hamilton LIVE

Aggiorna

Dopo la Sprint Race vinta da Piastri, si torna subito in pista sul circuito di Losail per le qualifiche del Gran Premio del Qatar, in programma domani (domenica 30 novembre). Chi partirà dalla pole avrà un grandissimo vantaggio, motivo per il quale questa sessione potrebbe rivelarsi decisiva per il Mondiale: Lando Norris può diventare campione del mondo senza calcoli, semplicemente vincendo la gara di domani. Oscar Piastri e Max Verstappen cercheranno di non far accadere ciò, e di portare la situazione fino all'ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi. Ferrari per l'ennesima volta a caccia di riscatto in questa stagione: dopo una Sprint disastrosa, Charles Leclerc e Lewis Hamilton andranno a caccia di un buon risultato. Segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

19:26 Q1, eliminato anche Tsunoda dopo una buona Sprint Dopo il buon risultato ottenuto nella Sprint, con 5° posto e il grande aiuto per Verstappen al via, anche Tsunoda viene eliminato in Q1 dall'ultimo tempo di Bortoleto. 19:20 Termina la Q1, Russell davanti a tutti Record della pista per Russell in 1:20.074, che chiude la Q1 davanti a tutti. Eliminati Tsunoda, Hamilton, Ocon, Stroll e Colapinto. 19:19 +++ Hamilton eliminato nel Q1 con il 18° tempo +++ Weekend da incubo per Lewis Hamilton: viene eliminato nel Q1 e domani partirà in 18ª posizione. Crisi nera per il sette volte campione del mondo, che ancora non trova feeling con la SF25. 19:17 Leclerc si salva, Hamilton rischia tanto Leclerc segna un 1:20.564, utile per salvarsi in questo Q1. Hamilton non si migliora ed è 15°, grandissimo rischio con Lawson e Tsunoda in arrivo. 19:15 Leclerc a rischio ma non torna in pista Leclerc è rientrato ai box, ma al momento è 15° ad una sola posizione dalla zona di eliminazione. 19:14 Norris vola: è primo al momento Sta volando Lando Norris: primo posto in 1:20.157, è un tempo ad un solo decimo dalla pole di Piastri di ieri. 19:11 Leclerc e Hamilton fuori dalla zona a rischio La Ferrari esce dalla zona ad eliminazione con un nuovo tentativo. Meglio Hamilton, sesto in 1:20.918. 19:07 Ferrari a rischio eliminazione! Mancano 10 minuti alla fine della Q1, c'è tempo per fare nuovi tentativi, ma al momento Leclerc e Hamilton rientrano tra gli ultimi cinque. 19:06 Leclerc lento: è momentaneamente undicesimo Solo 11° Leclerc con il suo 1:21.924. Mancano ancora 12 minuti alla fine della Q1. 19:03 Sainz fissa il primo giro veloce Primo giro segnato in questa sessione da Carlos Sainz in 1:22.354, troppo lento per sperare rientrare tra i primi quindici. 19:01 Si parte! Inizia la Q1 sul circuito di Losail Semaforo verde: inizia la Q1 in Qatar, con 18 minuti a disposizione dei piloti. 18:59 Subito caos all'uscita dai box! I piloti spingono per entrare in pista per primi: subito caos nella pit-lane durante le uscite dai box. 18:49 Qualifiche Qatar, dieci minuti al via Ultimi dieci minuti a disposizione dei team per finire i lavori sui setup delle monoposto: alle ore 19 scatterà la Q1, con 18 minuti a disposizione dei piloti per rientrare tra i migliori quindici e avanzare alla seconda fase. 18:39 Mondiale costruttori, la Ferrari crolla al quarto posto Con il Mondiale costruttori già ampiamente vinto dalla McLaren, resta la corsa solo per il secondo posto. Al momento guida la Mercedes con 441, seguita poi dalla Red Bull a quota 400. Lontanissima la Ferrari: è quarta con 378 punti. 18:31 Verstappen non si tira indietro: "Le proveremo tutte" Il quarto posto nella Sprint Race allontana sempre di più la possibile rimonta per il Mondiale. Verstappen, però, non vuole mollare: "Dovremo cercare di rendere la macchina più stabile, risolvere il problema del saltellamento e anche di migliorare l’aderenza all’anteriore. Le proveremo tutte". 18:27 Gasly critica la Ferrari: la rivelazione di Hamilton Tra le dichiarazioni post-Sprint, Hamilton ha svelato una critica di Gasly, che ha chiuso alle spalle del sette volte campione del mondo: "A fine gara Gasly si è avvicinato a me e mi ha detto ‘la tua macchina era terribile oggi‘”. 18:23 F1, quanti ospiti in Qatar: dai Metallica a Djokovic Dai Metallica, che si trovano lì per un concerto, a Novak Djokovic, che ha premiato i primi tre classificati della Sprint Race: quanti ospiti in Qatar! Formula 1 I Metallica in Qatar per la Formula Uno, faranno un concerto: e c'è anche Djokovic 18:18 Mondiale F1, la classifica piloti aggiornata Ecco la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint Race in Qatar.

18:13 Rabbia Leclerc: "Pensavo di andare a muro!" Sprint deludente anche per Charles Leclerc (13°), che all'inizio della mini-gara ha dovuto fare i conti con una SF25 incontrollabile. Un feeling scarsissimo e la monoposto che registra tantissimo sovrasterzo: le parole del monegasco dopo quanto accaduto. LEGGI QUI 18:10 Hamilton incredulo: il team radio fa discutere Fin qui è stato un weekend da incubo per Lewis Hamilton, 18° in qualifica della Sprint per poi chiudere solo al 17° posto. Dopo al Sprint Race si è lasciato andare, in un team radio che fa discutere i tifosi. LEGGI QUI 18:07 Gp del Qatar, le qualifiche sul circuito di Losail Alle ore 19 i semafori diventeranno verdi per l'inizio della Q1 da 18 minuti, con i cinque piloti più lenti che saranno eliminati. Poi la Q2 da 15 minuti per stabilire la top ten e infine la Q3 da 12 minuti che stabilirà la pole position del Gran Premio del Qatar. 18:04 F1, Mondiale ancora aperto ma Norris ha il match-point Il Mondiale di Formula Uno, per la matematica, è ancora aperto tra Norris, Piastri e Verstappen. L'inglese però può trionfare già qui in Qatar: gli basterà guadagnare 4 punti sul compagno di squadra e non perderne su Verstappen. Oppure, per evitare di fare calcoli, gli basterà vincere il Gran Premio. 18:02 Ferrari ancora a caccia di riscatto dopo una Sprint disastrosa Leclerc 13° e che fatica a controllare la sua monoposto, Hamilton che non va oltre la 17ª posizione: la Sprint Race è stata un disastro per la Ferrari. Ora con le qualifiche c'è l'ennesima chiamata a riscattarsi per chiudere nel migliore dei modi una stagione negativa. 18:00 Gp del Qatar, è il momento delle qualifiche a Losail Qualche ora dopo la Sprint Race, si torna subito in pista: alle ore 19 scatterà la sessione di qualifiche che decreterà la griglia di partenza per il Gran Premio di domani. Losail, Qatar

