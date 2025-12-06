F1 diretta Qualifiche Abu Dhabi: Norris, Verstappen e Piastri per la pole, segui le Ferrari LIVE

Aggiorna

Dopo le sessioni di prove libere, il gran finale del Mondiale di F1 entra nel vivo. Alle ore 14 si accenderanno i semafori per l'ultima sessione di qualifiche della stagione, sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. Sessione fondamentale per Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri, che si giocheranno il titolo nella gara in programma domani: chi otterrà la pole partirà con un grande vantaggio. Ultima qualifica della stagione per la Ferrari, con Leclerc e Hamilton che proveranno a chiudere un'annata deludente con un buon risultato. Segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

15:28 Primo colpo di Verstappen Il primo a scendere in pista e a segnare un giro è Max Verstappen, che gira in 1:22.912. 15:26 Inizia il Q2: 15 minuti a disposizione dei piloti Dopo una breve pausa si riparte: inizia il Q2 da 15 minuti. 15:22 Finisce il Q1, fuori anche Albon a sorpresa Termina il Q1 e l'eliminazione di Hamilton non è l'unica a sorpresa: fuori anche Albon sulla Williams, mentre Sainz si è qualificato con il settimo tempo. Eliminati anche Hulkenberg, Colapinto e Gasly. 15:21 +++ Disastro Hamilton: è di nuovo fuori nel Q1 +++ È crisi nera per Lewis Hamilton: quarta eliminazione di fila in Q1, per solo 8 millesimi dal tempo di Tsunoda. Grave errore del sette volte campione del mondo nel terzo settore, rovinando un buon tempo: stagione terribile per l'inglese. "Mi dispiace", il team radio di Hamilton. 15:18 Bene Verstappen, Antonelli e Leclerc Dietro a Piastri ci sono Verstappen, Antonelli e Leclerc, che superano il tempo di Norris e ipotecano il passaggio al Q2. 15:17 Piastri vola: mezzo secondo su Norris! Tempo subito battuto da Oscar Piastri, che dà ben mezzo secondo al compagno di squadra in 1:22.605. 15:16 Norris in testa! Prova di forza di Lando Norris: primo posto momentaneo in 1:23.178. 15:14 Ultimi cinque minuti, tutti i piloti tornano in pista Restano solo cinque minuti in questo Q1 e tutti i piloti rientrano in pista per migliorare il loro giro. 15:10 Hamilton sale in quinta posizione, Leclerc deve ancora girare Hamilton in 1:23.394 per il quinto posto mentre Leclerc deve ancora fare un giro su gomma rossa. 15:09 Vola Bearman: segna il secondo tempo! Clamoroso 1:23.254 di Ollie Bearman, che si mette davanti a Verstappen e alle McLaren. Il giovane pilota della Haas viene poi superato in testa da Russell in 1:23.247. 15:07 Verstappen vola in testa 1:23.325 di Max Verstappen, il giro più veloce fin qui ad 11 minuti dalla fine della Q1. 15:06 Hamilton, buon giro su gomma media 1:24.068 per Lewis Hamilton su gomma media. Un buon giro, ma ora l'inglese dovrà girare sulla gomma soft per andare ancora più forte. 15:04 Colapinto segna il primo tempo della sessione Il primo tempo della sessione è segnato da Franco Colapinto in 1:24.468. 15:01 Hamilton subito in pista: grande lavoro della Ferrari Tra i primi a scendere in pista c'è Lewis Hamilton. Grande lavoro dei meccanici Ferrari, che hanno riparato in tempo il danno alla SF-25. 15:00 +++ Semaforo verde: inizia l'ultima sessione di qualifiche della stagione! +++ La tensione è alle stelle: il semaforo della pitlane diventa verde e dà ufficialmente il via alla sessione di qualifiche! Si parte con la Q1 da 18 minuti. 14:50 Dieci minuti all'inizio delle qualifiche Ultimi dieci minuti prima dell'inizio del Q1, con 18 minuti a disposizione dei piloti per rimanere tra i migliori 15 tempi. Seguirà poi il Q2 (15 minuti) che stabilirà i migliori dieci e infine la Q3, gli ultimi 12 minuti che stabiliranno la pole position. 14:42 Verstappen per il quinto titolo, Norris e Piastri per il primo "Il titolo? Ne ho già quattro uguali a casa...". Con carisma e sicurezza Max Verstappen ha messo pressione a Norris e Piastri. L'olandese corre per vincere il quinto titolo in carriera, il quinto di fila: sarebbe un dominio assoluto. Norris e Piastri, invece, corrono per vincere il loro primo. 14:37 Yas Marina, tutte le informazioni sul circuito Numeri, dati e statistiche del circuito di Yas Marina, dove si correrà l'ultimo Gran Premio della stagione.

14:32 McLaren, Piastri contro Norris: cosa succederà ad Abu Dhabi? Alla lotta tra i due 'Papaya' si è unito Max Verstappen, complicando ulteriormente le strategie in casa McLaren. In questi giorni, infatti, le domande su quasi sempre incentrate su possibili ordini del team per assicurare di far vincere il Mondiale a uno dei due piloti McLaren. Norris è in grande vantaggio, quindi toccherebbe a Piastri farsi da parte, che però non ha risposto su questa eventualità. Netto Zak Brown: "Se ce ne sarà la possibilità, non ci faremo sfuggire il Mondiale piloti". 14:27 Hamilton, la qualifica è a rischio: cosa è successo Nel corso delle terze prove libere, Hamilton e la sua SF-25 sono finiti contro le barriere. I meccanici della Ferrari stanno lavorando senza sosta per riparare il danno in tempo per l'inizio della Q1. 14:25 Yas Marina, ecco dove si decide il Mondiale: la McLaren vola Dopo la fine delle terze prove libere, con Russell davanti a tutti, la telemetria del circuito di Yas Marina ci fornisce un'immagine molto chiara di come si deciderà il Mondiale. Max Verstappen è il più veloce di tutti nei tratti che consentono il sorpasso, ma le McLaren di Norris e Piastri sono due razzi nei lunghi rettilinei, recuperando tantissimo tempo specialmente nel terzo settore. 14:18 Leclerc spiazza i tifosi Ferrari: "Stagione positiva..." Le ultime parole di Charles Leclerc hanno stupito molti tifosi della Ferrari, che sui social hanno mostrato incredulità dopo aver letto le sue dichiarazioni sulla stagione che sta per concludersi. LEGGI QUI 14:14 Ferrari, l'ultima chance per chiudere con un risultato positivo Una stagione da dimenticare quella della Ferrari, mai competitiva e che chiuderà un'annata senza vittorie. Abu Dhabi è l'ultima chance per conquistare un risultato positivo, prima di concentrarsi sul 2026 e la nuova monoposto. Leclerc e Hamilton daranno il massimo per chiudere nel migliore dei modi una stagione piena di delusioni. 14:07 Mondiale F1, la classifica aggiornata Questa la classifica aggiornata prima dell'ultima gara della stagione.

14:05 Norris, Verstappen e Piastri: tutte le combinazioni per l'ultima gara Ecco tutte le combinazioni per l'ultima gara, che decreterà il nuovo campione del mondo: Lando Norris è l'unico padrone del proprio destino, Max Verstappen e Oscar Piastri devono vincere e sperare. LEGGI QUI 14:02 Abu Dhabi torna ad essere decisiva per il Mondiale: l'ultima volta nel 2021 In queste ultime tre stagioni, con il dominio di Verstappen, l'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi si è sempre corsa a Mondiale già ampiamente chiuso. Quest'anno la gara sul circuito di Yas Marina torna ad essere decisiva, con il Mondiale ancora da assegnare. L'ultima volta fu nel 2021 con Verstappen contro Hamilton, un Gran Premio pieno di polemiche e chiuso con il primo trionfo dell'olandese. 14:00 Abu Dhabi, ultima sessione di qualifiche: sarà decisiva per il Mondiale! Ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina, si accenderanno per l'ultima volta in stagione i semafori per le qualifiche. Sarà una sessione decisiva per il Mondiale: chi partirà davanti avrà un grande vantaggio, partire dietro può significare restare bloccati nel traffico e perdere secondi importanti. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri andranno a caccia di una pole fondamentale per i rispettivi sogni Mondiale. Abu Dhabi - Yas Marina Circuit

© RIPRODUZIONE RISERVATA