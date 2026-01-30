Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 30 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

F1, Shakedown Montmeló: Leclerc il più veloce della mattinata, ora tocca ad Hamilton

Continuano i giri di preparazione al Mondiale 2026 di Formula 1 sul tracciato di Barcellona. Oggi in pista i due piloti della Rossa
2 min
Tagsferrarileclerchamilton

Si stanno svolgendo oggi, 30 gennaio, gli ultimi giri sul tracciato in Catalogna prima della pre-season che aprirà il Mondiale 2026 di Formula 1. La mattinata ha visto in pista:  Leclerc, Piastri, Verstappen Bearman, Gasly, Bortoleto, Alonso e Bottas. Per la Ferrari, come accaduto qualche giorno fa, la giornata è stata suddivisa in 2 parti: le prime 4 ore dedicate a Leclerc e le ultime 4 ad Hamilton.

Shakedown: i tempi della mattinata, Leclerc in testa

La mattinata si è interrotta ad orario di pranzo, in torno alle 13:00 ed ha già lasciato alcune note positive, in vista della prossima stagione. Come già detto da Hamilton, c'era bisogno di provare la macchina sull'asciutto, visto che le prime prove per la Ferrari erano state condizionate dalla pioggia, ed oggi è stato accontentato. Nella mattinata però a scendere in pista è stato Leclerc, che si è portato in testa alla classifica parziale della giornata, riuscendo ad abbassare il suo tempo più volte consecutivamente, sino a stabilizzarsi a 1'16"653, completando 53 giri, portando la Ferrari ad un totale di quasi 370 giri. Leclerc, nei giorni precedenti aveva affermato che: "I segnali fino ad ora sono buoni" e la mattinata di oggi lo ha dimostrato. Alle 14:00 si è ripreso con Hamilton subito in pista. A fine giornata sapremo di più anche sulle sue sensazioni in questo ultimo giorno a Barcellona e vedremo se il tempo migliore- per quanto possa contare in questi shakedown- resterà in casa Ferrari.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Da non perdere

F1, Ferrari: ecco come è andata la giornata a MontmelóCome sta Michael Schumacher

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS