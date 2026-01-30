F1, Shakedown Montmeló: Leclerc il più veloce della mattinata, ora tocca ad Hamilton

Si stanno svolgendo oggi, 30 gennaio, gli ultimi giri sul tracciato in Catalogna prima della pre-season che aprirà il Mondiale 2026 di Formula 1. La mattinata ha visto in pista: Leclerc, Piastri, Verstappen Bearman, Gasly, Bortoleto, Alonso e Bottas . Per la Ferrari, come accaduto qualche giorno fa, la giornata è stata suddivisa in 2 parti: l e prime 4 ore dedicate a Leclerc e le ultime 4 ad Hamilton .

Shakedown: i tempi della mattinata, Leclerc in testa

La mattinata si è interrotta ad orario di pranzo, in torno alle 13:00 ed ha già lasciato alcune note positive, in vista della prossima stagione. Come già detto da Hamilton, c'era bisogno di provare la macchina sull'asciutto, visto che le prime prove per la Ferrari erano state condizionate dalla pioggia, ed oggi è stato accontentato. Nella mattinata però a scendere in pista è stato Leclerc, che si è portato in testa alla classifica parziale della giornata, riuscendo ad abbassare il suo tempo più volte consecutivamente, sino a stabilizzarsi a 1'16"653, completando 53 giri, portando la Ferrari ad un totale di quasi 370 giri. Leclerc, nei giorni precedenti aveva affermato che: "I segnali fino ad ora sono buoni" e la mattinata di oggi lo ha dimostrato. Alle 14:00 si è ripreso con Hamilton subito in pista. A fine giornata sapremo di più anche sulle sue sensazioni in questo ultimo giorno a Barcellona e vedremo se il tempo migliore- per quanto possa contare in questi shakedown- resterà in casa Ferrari.