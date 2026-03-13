F1, Sprint Race in Cina: l'orario, la griglia di partenza e come vederla in tv e streaming

Sprint Race, tutte le regole e come funziona

La Sprint Race è una gara sulla distanza di 100km, che sullo Shanghai International Circuit equivalgono a 19 giri. Vista la distanza ridotta, non ci sono soste previste: si punta tutto sulla velocità in pista e non sulle strategie (a meno di sorprese a gara in corso). Quella in Cina sarà la prima di sei Sprint previste in questa stagione. Vista la distanza ridotta, la Sprint Race assegna meno punti e solo ad otto piloti, con il primo classificato che ottiene otto punti e poi via via a scendere fino all'ottava posizione.

Sprint Race in Cina, la griglia di partenza

1. George Russell (Mercedes) 2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Lando Norris (McLaren) 4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Oscar Piastri (McLaren) 6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine) 8. Max Verstappen (Red Bull)

9. Oliver Bearman (Haas) 10. Isack Hadjar (Red Bull)

11. Nico Hülkenberg (Audi) 12. Esteban Ocon (Haas)

13. Liam Lawson (Racing Bulls) 14. Gabriel Bortoleto (Audi)

15. Arvid Lindbland (Racing Bulls) 16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Carlos Sainz (Williams) 18. Alexander Albon (Williams)

19. Fernando Alonso (Aston Martin) 20. Lance Stroll (Aston Martin)

21. Valtteri Bottas (Cadillac) 22. Sergio Perez (Cadillac)

Sprint Race in Cina, l'orario di partenza e come vederla

Il fuso orario renderà difficile la visione della Sprint Race per il pubblico italiano: i semafori scatteranno sulla griglia di partenza alle ore 4 italiane, in piena notte fonda. Tutto il weekend della Formula 1 in Cina potrà essere seguito in diretta tv su Sky (per abbonati) e in diretta streaming su SkyGo e su NOW (per abbonati). La Sprint Race sarà disponibile anche in chiaro su TV8. Notizie, dichiarazioni dei protagonisti, curiosità e dirette testuali saranno inoltre disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.