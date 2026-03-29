F1 diretta GP Giappone: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc a Suzuka LIVE

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C’è chi lotta per confermarsi e chi per riscattarsi dopo l’ultima gara. Tra spettacolo e polemiche, è tutto pronto per la terza tappa del Mondiale di Formula Uno, con il Gran Premio del Giappone sull’iconico circuito di Suzuka. Tante le storie che si intrecciano, a partire da quella di Kimi Antonelli, a caccia del bis dopo il primo storico trionfo a Shanghai e che parte dalla pole. Dietro di lui George Russell, leader del Mondiale ma nuovamente battuto dal compagno di squadra. Poi, tra la seconda e la terza fila, si accende la lotta tra Ferrari e McLaren. Leclerc (quarto) e Hamilton (sesto) sono pronti a lottare di nuovo per far sognare i tifosi della Rossa. Si spengono i semafori alle ore 7 italiane: segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport – Stadio.

7:10 Inizia il giro di formazione! Ci siamo, manca pochissimo al via: inizia il giro di formazione! 7:05 GP del Giappone, la griglia di partenza completa Cinque minuti al via, ecco nuovamente la griglia di partenza del Gran Premio del Giappone sul circuito di Suzuka.

7:02 Wolff apre alla lotta interna Antonelli-Russell "Abbiamo lavorato a lungo per questo momento, sono felice di rivedere Kimi in pole. Mi aspetto la battaglia con Russell in questo Gran Premio". Così il team principal Mercedes Toto Wolff. 6:59 Piastri deve ancora correre il suo primo giro in questa stagione Incidente nel giro di posizionamento a Melbourne e ritiro prima della partenza in Cina: siamo alla terza gara della stagione, ma Oscar Piastri deve ancora percorrere il suo primo giro in gara. 6:58 GP del Giappone, che show sugli spalti e in pista Tifosi scatenati sugli spalti tra cartelloni e urla, spettacolo in pista con musica ed esibizioni dal vivo: questo è lo show del Gran Premio del Giappone. E intanto manca sempre meno al via. 6:53 Vasseur: "Dobbiamo fare il meglio possibile perché..." "Sappiamo che tutti miglioreranno in partenza, non avremo questo vantaggio per tutta la stagione. Cerchiamo di fare il meglio e di portare a casa quanti più punti possibili. Le McLaren sono competitive, a Melbourne era già lì. Io voglio fare il lavoro migliore per noi, non mi concentro sugli altri". Così il team principal Ferrari Fred Vasseur nel pre-gara. 6:52 Crisi Verstappen, altro disastro: partirà dall'11ª posizione Fuori dalla F1 vince e si diverte. In F1 è nervoso e in crisi. Questa la situazione di Max Verstappen che, in uno dei suoi circuiti preferiti dove l'anno scorso ha ottenuto una fantastica vittoria, ha chiuso la sessione di qualifiche con un deludente 11° posto, dietro al rookie Lindblad sullo stesso motore. Situazione complicatissima in casa Red Bull, crollata da contendente per il Mondiale alle retrovie con il nuovo regolamento. 6:49 Leclerc furioso dopo la qualifica: "È una fott**a farsa!" Furia Leclerc dopo la sessione di qualifica in Giappone, con la SF-26 in difficoltà e nettamente lontana dalla Mercedes su questo circuito: il team radio di fuoco dopo aver scoperto di essere a più di sei decimi dalla pole position. LEGGI TUTTO 6:44 Tutto pronto a Suzuka, meno di mezz'ora al via Le monoposto stanno finendo di prendere posizione sulla griglia di partenza, a differenza di quanto successo a Shanghai non sembrano esserci particolari problemi prima dello start. Meno di mezz'ora allo spegnimento dei semafori, poi si correrà su uno dei circuiti più tecnici e iconici del calendario di Formula Uno.

6:41 Hamilton rientra ai box e poi torna subito in pista Modifiche dell'ultimo secondo per Lewis Hamilton, che dopo il giro di posizionamento ritorna ai box per ritoccare l'assetto dell'ala, tornando poi in pista quando mancavano solo una manciata di secondi alla chiusura della pitlane. Piccolo rischio per il campione inglese. 6:37 F1, quante polemiche e critiche a Suzuka: censurato il video di Antonelli, cosa è successo L'iconico circuito di Suzuka ha messo nuovamente sotto i riflettori una delle criticità delle nuovo monoposto: la gestione delle batterie. Il lungo rettilineo dopo la celebre curva '130R' vede le monoposto andare in super-clipping, perdendo tantissima velocità prima della chicane a causa dell'esaurimento della batteria. Scene decisamente non belle da vedere, con la FIA che ha scelto di censurare tutto: sull'onboard nel giro della pole di Antonelli, il video misteriosamente si interrompe quando la sua Mercedes arriva nei pressi del rettilineo. Una scelta che ha causato nuove polemiche e critiche. 6:31 Vetture in pista, inizia il giro di posizionamento Ed ecco il semaforo verde, le monoposto escono dai box e scendono in pista per il giro di posizionamento, al termine del quale prenderanno le rispettive posizioni in griglia. 6:29 Rispunta la McLaren: sfida la Ferrari dopo il disastro in Cina La McLaren, reduce dal disastroso doppio ritiro prima della partenza, rispunta tra la seconda e la terza fila, a dar fastidio alla Ferrari: sarà lotta tra Rossa e Papaya per il ruolo di seconda forza in griglia, ovviamente alle spalle della dominante Mercedes. 6:27 Partenza rimandata di 10 minuti: cosa è successo Qualche problema sul circuito di Suzuka, con le barriere che sono rimaste danneggiate dopo la Porsche Cup che si è disputata poche ore fa. Le monoposto rimangono ancora ai box, ritardata la partenza di 10 minuti: i semafori si spegneranno alle ore 7:10 italiane. 6:23 Antonelli a caccia del bis: è lotta per il Mondiale contro Russell Kimi Antonelli si rimette davanti a tutti dopo lo storico weekend a Shanghai. Il giovane pilota italiano non è sazio, vuole il bis dopo aver ottenuto la sua prima vittoria. E George Russell è avvisato: è lotta aperta per il campionato tra le due Mercedes, la monoposto più dominante (per distacco) in griglia.

6:16 La Ferrari ci prova ma che fatica a Suzuka: distacco netto dalle Mercedes Il circuito di Suzuka non favorisce la SF-26 e il distacco da Mercedes torna a farsi ampio: in qualifica Leclerc, in quarta posizione, ha chiuso a più di sei decimi da Kimi Antonelli. La Rossa non vuole mollare e sa che può lottare grazie alla sua super partenza e alla sua maggiore velocità nelle curve lente. Ma sarà durissima battere le dominanti Frecce d'argento. 6:10 Quante sorprese in Giappone: Antonelli si conferma, rispunta McLaren Tante le sorprese dalla sessione di qualifiche sul circuito di Suzuka, con la seconda pole consecutiva di Kimi Antonelli. Rispuntano le McLaren a dar fastidio alle Ferrari, mentre è un disastro per Max Verstappen in uno dei suoi tracciati preferiti. Questa la griglia di partenza: 1. Kimi Antonelli (Mercedes) 2. George Russell (Mercedes)

3. Oscar Piastri (McLaren) 4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren) 6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine) 8. Isack Hadjar (Red Bull)

9. Gabriel Bortoleto (Audi) 10. Arvid Lindbland (Racing Bulls)

11. Max Verstappen (Red Bull) 12. Esteban Ocon (Haas)

13. Nico Hulkenberg (Audi) 14. Liam Lawson (Racing Bulls)

15. Franco Colapinto (Alpine) 16. Carlos Sainz (Williams)

17. Alexander Albon (Williams) 18. Oliver Bearman (Haas)

19. Sergio Perez (Cadillac) 20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Fernando Alonso (Aston Martin) 22. Lance Stroll (Aston Martin) 6:05 GP del Giappone, meno di un'ora al via: la Ferrari pronta a lottare Su uno dei tracciati più tecnici e iconici del calendario, riparte la lotta per il Mondiale di Formula Uno. Mercedes conferma il suo dominio, con Antonelli che parte nuovamente davanti a Russell. Dietro Ferrari e McLaren si sfidano per il ruolo di seconda forza in griglia, con Leclerc e Hamilton pronti a regalare spettacolo nonostante un circuito che non favorisce particolarmente la SF-26. Segui aggiornamenti e notizie in tempo reale sul corrieredellosport.it Suzuka - Giappone

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