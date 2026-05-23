Paura per Prost: l'ex pilota della Ferrari rapinato nella sua villa a Nyon e ferito alla testa

NYON (SVIZZERA) - Una notizia rimbalzata dalla Svizzera ha lasciato sotto shock i protagonisti della Formula 1 impegnati in questo week end a Montreal dove la Mercedes, in attesa del Gp del Canada in programma domani (24 maggio), ha dominato nelle qualifiche della gara Sprint con George Russell e Kimi Antonelli. Secondo quanto riportato dalla stampa elvetica infatti, il quattro volte campione del mondo Alain Prost è stato vittima martedì mattina di una violenta rapina nella sua villa di Nyon.

Prost rapinato nella sua villa a Nyon e ferito alla testa

Un gruppo di uomini incappucciati avrebbe fatto irruzione nell'abitazione sorprendendo il 71enne ex pilota francese e i suoi familiari. Durante l'assalto, Prost sarebbe stato colpito alla testa riportando lievi ferite. Uno dei figli dell'ex ferrarista sarebbe stato costretto sotto minaccia ad aprire la cassaforte di famiglia ai malviventi, che si sarebbero poi impossessati del bottino prima di fuggire. L'entità della refurtiva non è stata resa nota, ma il quotidiano svizzero 'Blick' ricorda il legame di lunga data tra Prost e un noto marchio di alta orologeria.

Aperta un'indagine dalla magistratura svizzera

Dopo l'allarme, la polizia cantonale ha avviato una vasta operazione di ricerca con pattuglie, unità cinofile e il supporto delle autorità francesi, senza però riuscire finora a rintracciare gli aggressori. Secondo indiscrezioni, Prost sarebbe già rientrato a Dubai, dove trascorre parte dell'anno. La magistratura svizzera ha aperto un'indagine sull'accaduto.