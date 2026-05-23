Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 23 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sprint Race e poi le qualifiche del Gp di Canada: tutti gli orari e dove vedere la F1 in tv e in streaming

La Ferrari e gli altri team all'inseguimento delle Mercedes nella gara corta, in programma oggi (23 maggio) prima delle sessioni che metteranno in palio la pole
3 min
TagsF1gp canadaferrari

ROMA - Dopo due settimane di assenza, i motori della Formula 1 tornano a rombare sul circuito semi-cittadino di Montreal, dove domani (domenica 24 maggio) è in programma il Gp del Canada mentre oggi sono in programma la Sprint Race e le qualifiche per la gara lunga.

F1 in Canada: gli orari della Sprint Race e delle qualifiche

La Ferrari e le altre scuderie andranno tutte a caccia delle Mercedes di George Russell e dell'italiano Kimi Antonelli, reduce dai tre successi di fila (Cina, Giappone e Miami) e leader della classifica piloti. Dopo aver dominato nelle qualifiche della Sprint Race, le 'Frecce d'Argento' proveranno a servire la doppietta nella gara corta (ore 18 italiane) che sarà poi seguita (ore 22 italiane) dalle qualifiche per il Gp del Canada (che è invece in calendario domani, alle ore 22 italiane).

 

 

Dove seguire la F1 in diretta tv e in streaming

Per la Sprint Race di Montreal, così come per le qualifiche e per il Gp di Canada, è prevista una diretta tv su Sky (per abbonati). Gli eventi potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo e NOW (per abbonati). Su TV8 sarà invece possibile guardare, gratuitamente in diretta gli eventi di oggi (sabato 23 maggio); mentre la gara di domani (domenica 24 maggio) verrà trasmessa in chiaro in differita (a partire dalle ore 23:30). Dirette testuali degli eventi saranno disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Da non perdere

Paura per Prost: rapinato in casaHamilton smentisce le voci di ritiro

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS