Sprint Race e poi le qualifiche del Gp di Canada: tutti gli orari e dove vedere la F1 in tv e in streaming

ROMA - Dopo due settimane di assenza, i motori della Formula 1 tornano a rombare sul circuito semi-cittadino di Montreal, dove domani (domenica 24 maggio) è in programma il Gp del Canada mentre oggi sono in programma la Sprint Race e le qualifiche per la gara lunga.

F1 in Canada: gli orari della Sprint Race e delle qualifiche

La Ferrari e le altre scuderie andranno tutte a caccia delle Mercedes di George Russell e dell'italiano Kimi Antonelli, reduce dai tre successi di fila (Cina, Giappone e Miami) e leader della classifica piloti. Dopo aver dominato nelle qualifiche della Sprint Race, le 'Frecce d'Argento' proveranno a servire la doppietta nella gara corta (ore 18 italiane) che sarà poi seguita (ore 22 italiane) dalle qualifiche per il Gp del Canada (che è invece in calendario domani, alle ore 22 italiane).

Dove seguire la F1 in diretta tv e in streaming

Per la Sprint Race di Montreal, così come per le qualifiche e per il Gp di Canada, è prevista una diretta tv su Sky (per abbonati). Gli eventi potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo e NOW (per abbonati). Su TV8 sarà invece possibile guardare, gratuitamente in diretta gli eventi di oggi (sabato 23 maggio); mentre la gara di domani (domenica 24 maggio) verrà trasmessa in chiaro in differita (a partire dalle ore 23:30). Dirette testuali degli eventi saranno disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.