Ferrari, Binotto sulla doppietta in Bahrain: "Bellissimo risultato di squadra"

SAKHIR - Dopo due anni difficili, finalmente è tempo di festeggiare per la Ferrari. Tra le persone più felici c'è sicuramente Mattia Binotto, che non esterna particolarmente le emozioni ma che non può che essere contento per quanto accaduto in Bahrain. In occasione del primo appuntamento della stagione di F1, sul circuito di Sakhir, la Rossa è stata infatti protagonista di una splendida doppietta grazie a Charles Leclerc e Carlos Sainz. "Sono davvero felice, ho sempre creduto nella scuderia e quello di oggi è un bellissimo risultato di squadra. Ci siamo stretti assieme dopo i problemi nel 2020 ed è bello sapere di poter lottare per il risultato migliore" ha dichiarato Binotto ai microfoni di Sky Sport.